Приветствуем тебя на платформе, где изменения начинаются сегодня. Если ты здесь, то, скорее всего, у тебя есть желание улучшить свою жизнь и сделать первый шаг к заботе о себе. Let’s Try!
Это экосистема, состоящая из бота, группы, модераторов, психологов, контента, уникальных заданий и элементов контроля. И всё поможет тебе не пить столько времени сколько захочешь.
Переходи в нашего бота и попробуй свой путь к заботе о себе уже сегодня! Мы очень стараемся, чтобы этот путь стал легким, увлекательным и результативным.
Расчётный счёт: 40802810020000105130
Название банка: ООО "Банк Точка"
БИК: 044525104
Корреспондентский счёт: 30101810745374525104
Наименование: Индивидуальный предприниматель Сироткин Владимир Сергеевич
ИНН: 253714821608
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